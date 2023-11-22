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Российский офицер, несмотря на ранение, смог подбить танк «Азова»*

Разведчик «Фокс»: офицер ВС РФ подбил танк «Азова», несмотря на ранение

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РИА Новости

Офицер российской армии из состава группировки «Отважные» подбил танк «Азова» (организация запрещена в России), несмотря на ранение. Об этом РИА Новости сообщил разведчик ЦВО с позывным «Фокс».

«Информация была, что какое-то спецподразделение «Азова» было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — рассказал «Фокс».

Речь идет о столкновении в лесах у города Кременная в Луганской народной республике 15 ноября, когда «Азову» была поставлена задача совершить прорыв к оборонительной линии. По данным разведки, среди подтвержденных потерь у ВСУ — от 60 человек погибшими, а также один БМП или танк.

До этого в Министерстве обороны России сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области.

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, потери украинцев здесь «не просто большие, а чудовищные». Сальдо утверждает, что «наемники из заградотрядов» расстреливают эвакуированных тяжелораненых.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

*   организация запрещена в России
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