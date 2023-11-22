Офицер российской армии из состава группировки «Отважные» подбил танк «Азова» (организация запрещена в России), несмотря на ранение. Об этом РИА Новости сообщил разведчик ЦВО с позывным «Фокс».

«Информация была, что какое-то спецподразделение «Азова» было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — рассказал «Фокс».

Речь идет о столкновении в лесах у города Кременная в Луганской народной республике 15 ноября, когда «Азову» была поставлена задача совершить прорыв к оборонительной линии. По данным разведки, среди подтвержденных потерь у ВСУ — от 60 человек погибшими, а также один БМП или танк.

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По словам губернатора региона Владимира Сальдо, потери украинцев здесь «не просто большие, а чудовищные». Сальдо утверждает, что «наемники из заградотрядов» расстреливают эвакуированных тяжелораненых.

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