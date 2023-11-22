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Bloomberg раскрыл обязательства ЕС перед украинской армией

Bloomberg: в план обязательств ЕС перед Украиной входят поставки и обучение ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

В план обязательств Европейского союза перед Украиной входят поставки и обучение для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Эти обязательства содержатся в пакете долгосрочных обязательств перед Украиной, которые руководство Европейского союза должно начать обсуждать до конца года. Также ЕС предлагает усиленный обмен разведывательной информацией, расширение взаимодействия с украинской оборонной промышленностью, помощь в разминировании территорий и борьбе с киберугрозами.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.

Она также отметила, что принятие документа об оказании дальнейшей военной помощи Украине является «важнейшим приоритетом».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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