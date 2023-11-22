Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В подконтрольном ВСУ районе нашли похищенную гумпомощь для военных

Малашко: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную помощь

close
100%
РИА «Новости»

Во вторник назначенный украинскими властями «главой областной администрации» Юрий Малашко сообщил, что около 200 тонн гуманитарной помощи, ранее похищенной, были обнаружены в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Министерство обороны Украины сообщало о более чем 650 случаях исчезновения гуманитарной помощи для военных с начала года.

«Скандал вокруг хищения гуманитарной помощи имеет неожиданное продолжение. При проверке одного из предприятий было обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, которые хранились там без соответствующих договоров с 2022 года. Похоже, кто-то пытался скрыть их», — написал Малашко в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что Вооруженные силы Украины грабят подконтрольный им Херсон и жителей города. По его данным, ВСУ приняло решение закрыть доступ в Херсон со стороны подконтрольных Украине территорий из-за неконтролируемой ситуации в городе.

До этого в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне началась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий