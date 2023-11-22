Во вторник назначенный украинскими властями «главой областной администрации» Юрий Малашко сообщил, что около 200 тонн гуманитарной помощи, ранее похищенной, были обнаружены в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Министерство обороны Украины сообщало о более чем 650 случаях исчезновения гуманитарной помощи для военных с начала года.

«Скандал вокруг хищения гуманитарной помощи имеет неожиданное продолжение. При проверке одного из предприятий было обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, которые хранились там без соответствующих договоров с 2022 года. Похоже, кто-то пытался скрыть их», — написал Малашко в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что Вооруженные силы Украины грабят подконтрольный им Херсон и жителей города. По его данным, ВСУ приняло решение закрыть доступ в Херсон со стороны подконтрольных Украине территорий из-за неконтролируемой ситуации в городе.

До этого в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне началась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.