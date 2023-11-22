Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Партия прошедших ремонт БМП-2 с креплениями для допзащиты поставлена в войска РФ

Партия прошедших ремонт БМП-2 поставлена в российские войска

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

БТРЗ, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», отправил новую партию БМП-2 после капитального ремонта, оснащенных креплениями для дополнительной защиты. Об этом пишет ТАСС.

В октябре предприятие в Амурской области отремонтировало столько же техники, сколько поставило за прошлый год. В холдинге отметили, что у машин заменены все основные узлы и агрегаты, а также установлены специальные крепления для дополнительной защиты. Исполняющий обязанности исполнительного директора Андрей
Дорничев сообщил, что предприятие расширило штат из-за увеличившегося объема гособоронзаказа и готово трудоустроить еще более 100 человек, включая токарей, слесарей и инженеров-конструкторов.

БМП-2М — это модификация БМП-2, которая выпускается серийно с 1980 года. Она оснащена боевым модулем «Бережок», который повышает боевые возможности советской машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Основным направлением модернизации БМП-2 с «Бережком» является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения «Корнет», обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.

15 ноября стало известно, что спецназ «Сибирь» уничтожил «неуловимый» БМП противника под Клещеевкой.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий