Партия прошедших ремонт БМП-2 с креплениями для допзащиты поставлена в войска РФ

БТРЗ, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха», отправил новую партию БМП-2 после капитального ремонта, оснащенных креплениями для дополнительной защиты. Об этом пишет ТАСС.

В октябре предприятие в Амурской области отремонтировало столько же техники, сколько поставило за прошлый год. В холдинге отметили, что у машин заменены все основные узлы и агрегаты, а также установлены специальные крепления для дополнительной защиты. Исполняющий обязанности исполнительного директора Андрей

Дорничев сообщил, что предприятие расширило штат из-за увеличившегося объема гособоронзаказа и готово трудоустроить еще более 100 человек, включая токарей, слесарей и инженеров-конструкторов.

БМП-2М — это модификация БМП-2, которая выпускается серийно с 1980 года. Она оснащена боевым модулем «Бережок», который повышает боевые возможности советской машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Основным направлением модернизации БМП-2 с «Бережком» является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения «Корнет», обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.

15 ноября стало известно, что спецназ «Сибирь» уничтожил «неуловимый» БМП противника под Клещеевкой.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.