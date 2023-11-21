Госдеп за «нарушения прав человека» на Украине ввел санкции против двух российских военных

Государственным департаментом США за якобы совершенные «грубые нарушения прав человека» на Украине были введены визовые санкции против российских военных полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Об этом, ссылаясь на письменное заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщает ТАСС.

Блинкен отметил, что Омурбеков, Фролкин, а также их ближайшие родственники, лишены права на въезд в США. Госдепартамент утверждает, что российские военнослужащие причастны к «внесудебным расправам» в селе Андреевка Киевской области. По версии американских властей, Омурбеков также причастен к событиям в Буче.

Ранее сообщалось, что владельцы обычных и дипломатических паспортов России из бывших украинских регионов, которые стали российскими, а также из Южной Осетии и Абхазии не смогут больше получить шенгенские визы Швейцарии.

Власти уточнили, что не будут признаваться обычные и дипломатические паспорта, разрешения на проживание для лиц без гражданства, а также удостоверения личности моряков и свидетельства о возвращении.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».