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Госдеп за «нарушения прав человека» на Украине ввел санкции против двух российских военных

Госдеп США ввел визовые санкции против двух российских военнослужащих

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Антон Денисов/РИА Новости

Государственным департаментом США за якобы совершенные «грубые нарушения прав человека» на Украине были введены визовые санкции против российских военных полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Об этом, ссылаясь на письменное заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщает ТАСС.

Блинкен отметил, что Омурбеков, Фролкин, а также их ближайшие родственники, лишены права на въезд в США. Госдепартамент утверждает, что российские военнослужащие причастны к «внесудебным расправам» в селе Андреевка Киевской области. По версии американских властей, Омурбеков также причастен к событиям в Буче.

Ранее сообщалось, что владельцы обычных и дипломатических паспортов России из бывших украинских регионов, которые стали российскими, а также из Южной Осетии и Абхазии не смогут больше получить шенгенские визы Швейцарии.

Власти уточнили, что не будут признаваться обычные и дипломатические паспорта, разрешения на проживание для лиц без гражданства, а также удостоверения личности моряков и свидетельства о возвращении.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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