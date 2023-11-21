Умер летчик Беленко, угнавший советский истребитель в Японию

В США в сентябре умер 76-летний летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Спустя пару недель некролог опубликовала газета The Washington Post. 18 ноября о смерти Беленко сообщило издание New York Times.

По информации NYT, Беленко умер 24 сентября в доме престарелых недалеко от небольшого городка Роузбад в Южном Иллинойсе. Как рассказал сын летчика Пол, перебежчик ушел из жизни после непродолжительной болезни.

6 сентября 1976 года во время учебного полета Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25. Таким образом он дал возможность США изучить устройство новейшей по тем временам машины. Беленко получил политическое убежище и позднее гражданство в США, где обзавелся семьей, консультировал власти и оборонные компании, а также выступал экспертом в СМИ.

Угон самолета привел к замене системы государственного опознавания типа «Кремний» на более современную и с более сложным алгоритмом кодирования — «Пароль». Радиолокационная станция «Смерч-А» была заменена на новую РЛС «Сапфир С-25». Кроме того, самолет стали спешно готовить на экспорт в дружественные страны, и их в свое время много закупили в Азии и на Ближнем Востоке, так что в результате этот побег вышел боком самим же американцам, столкнувшимся с большим количеством современных боевых машин практически на всех важных театрах военных действий.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.