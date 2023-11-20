Израиль намерен продолжить операцию в Газе после освобождения заложников

Министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц заявил в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ», что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию против палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников.

«Даже если будет пауза для возвращения заложников, мы вернемся и ударим по врагу изо всех сил», — сказал он.

Ганц добавил, что в настоящее время операция расширяется, усиливается и углубляется.

До этого начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующего этапа наземной операции, который начнется по завершении боевых действий на севере сектора Газа.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявлял, что ЦАХАЛ по завершении боевых действий на севере сектора Газа приступит к новому этапу наземной операции — уничтожению всей инфраструктуры ХАМАС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» при проведении своей операции в Газе.