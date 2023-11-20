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ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Вербового

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Запорожской области в районе населенного пункта Вербовое российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки проводились при поддержке авиации и огня артиллерии. В результате были уничтожены до 20 украинских военных и два автомобиля.

До этого начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что оперативно-тактическая авиация России провела ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

Российская авиация атаковала пункты временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляли о сложной ситуации на фронте.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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