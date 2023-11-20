Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы слышны в центральной части города.

Накануне также сообщалось о серии взрывов в Херсоне.

Кроме того, в ночь на 19 ноября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» писало о взрывах в Киевской области и угрозах ракетных ударов в других регионах.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.