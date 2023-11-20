В США заявили, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией

Вооруженные силы Украины не смогут победить Россию и противостоять ее военно-промышленному комплексу. Такое мнение в эфире телеканала CNN высказал американский эксперт по международной политике Фарид Закария.

Он отметил, что мощная российская промышленность производит все виды оружия: от боеприпасов до беспилотных летательных аппаратов. Преимущество также дает то, что у России более развитая экономика и больше населения.

Закария добавил, что без военной и финансовой помощи Запада украинские войска обречены на поражение.

Накануне телеканал NBC News сообщал, что конгресс США рассчитывает до конца нынешнего года утвердить запрос администрации американского президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы до конца 2024 года.

До этого сообщалось, что Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства США, в котором нет пункта о дополнительной помощи Украине и Израилю.

Закон обеспечит финансирование приоритетных направлений. До 19 января 2024 года деньги будут направляться на военное строительство, нужды ветеранов, обеспечение работы Министерства энергетики, транспорт и жилищное строительство. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.