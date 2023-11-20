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Армия Израиля ликвидировала командиров ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала еще трех командиров ХАМАС в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Общей службы безопасности (ШАБАК или Шин-Бет) ликвидировала еще трех командиров палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в секторе Газа по ликвидации террористов, направляя авиацию для ликвидации террористов и террористической инфраструктуры, а также для обнаружения оружия и военной техники.

ЦАХАЛ атаковал истребителями под руководством разведки АМАНа (Управление военной разведки Израиля — прим. ред.) и Шин-Бет и уничтожил еще трех командиров рот террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская пехотная бригада «Нахаль» выявила и ликвидировала отряд боевиков, вошедших в соседнее здание. В результате атаки, произведенной истребителями, руководители ХАМАС были ликвидированы, а военный склад, где они скрывались, разрушен.

20 ноября стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующего этапа наземной операции, который начнется по завершении боевых действий на севере сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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