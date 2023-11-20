Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает привлечение немолодых женщин к военной службе на Украине показателем плохого положения, в котором оказался Киев. Об этом экс-разведчик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Риттера, тот факт, что Украина считает возможным позволить 54-летним женщинам сражаться за нее, говорит о многом. Бывший разведчик подчеркнул, что даже служба оператором беспилотников является опасной. Поэтому, отметил Риттер, положение, при котором государство на поле нуждается в немолодых женщинах, свидетельствует о печальной реальности. По мнению бывшего разведчика, Украина буквально пожирает саму себя.

Ранее американская газета New York Times высказала мнение, что привлечение большого числа женщин в ряды украинской армии может говорить об огромных потерях в Вооруженных силах страны.

Согласно закону, принятому на Украине 1 октября, женщины-медики должны вставать на учет в военкоматах.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.