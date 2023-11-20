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Британская атомная подлодка с экипажем едва не утонула в Атлантическом океане

The Sun: британская подлодка едва не утонула из-за неисправности глубиномера

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Reuters

Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня «Трайдент-2» едва не утонула в Атлантике из-за выхода из строя глубиномера. Об этом сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники.

Подводная лодка готовилась выйти на патрулирование, когда приборы, указывающие ее глубину, перестали работать, в результате чего командиры решили, что она находится на ровном месте, хотя она все еще погружалась, пишет газета. Они вошли в «опасную зону», когда инженеры заметили второй датчик и подняли тревогу. Глубина и название судна не называются.

Источник таблоида заявил, что контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, «но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так». Он отметил, что подлодка не должна была находиться на такой глубине, и она могла погружаться дальше. «А если бы это продолжалось, об этом даже думать не стоит», — подчеркнул источник издания.

Начато срочное расследование данного инцидента.

Великобритания имеет четыре подводные лодки класса Vanguard, но в настоящее время в рабочем состоянии находятся только две.

Летом сообщалось, что Великобритания планирует заменить старые подводные лодки данного типа и обновит свои ядерные боеголовки.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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