Сыновья премьера и президента Израиля принимают активное участие в боевых действиях в Газе

В Израиле опубликовали список участвующих в боевых действиях детей высшего политического руководства страны. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

По его сведениям, в боях в Газе принимают участие сыновья премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Ицхака Герцога.

С радикальной палестинской группировкой ХАМАС также воюют двое сыновей действующего министра обороны Йоава Галанта и трое сыновей бывшего главы оборонного ведомства Бени Ганца.

В армию призваны дети министров национальной безопасности и юстиции Итамара Бен-Гвира и Ярива Левина.

В боевых действиях также участвуют восемь членов семьи министра по делам поселений Орит Струк, все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера и два брата министра финансов Бецалеля Смотрича. Один из членов семьи министра труда Йоава Бен-Цура получил ранение в бою.

Ранее в ходе беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в секторе Газа имелись слишком большие потери среди гражданского населения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.