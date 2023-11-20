В «Ростехе» заявили, что на базе «Смерча» может быть создана роботизированная РСЗО

На базе реактивных системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо-С» в перспективе могут быть созданы роботизированные машины. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По словам Оздоева, РСЗО «Смерч» и ее модификации по боевой мощи, надежности и многим другим характеристикам являются лучшими и не имеют равных в мире. Их модернизационный потенциал до сих пор не исчерпан.

Поэтому, подчеркнул Оздоев, на основе РСЗО «Cмерч» и «Торнадо-С» с учетом опыта специальной военной операции в перспективе могут быть созданы системы нового поколения, в том числе роботизированные.

Ранее основатель компании-разработчика программного обеспечения Ольга Ускова заявила, что у России есть все ресурсы, чтобы «производить роботов эшелонами», а также выпускать другую высокотехнологичную продукцию.

До этого сообщалось, что российские части начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых в зоне спецоперации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.