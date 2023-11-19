ЦАХАЛ: под больницей «Аш-Шифа» в Газе обнаружен 55-метровый тоннель

Израильские военные заявили, что под крупнейшей в секторе Газа больницей «Аш-Шифа» был обнаружен 55-метровый тоннель. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тоннель, имеющий длину 55 метров и глубину 10 метров, был выявлен непосредственно под медицинским комплексом. В шахту тоннеля можно было попасть через лестницу, в конце которой находилась специальная дверь, защищающая от взрывов.

ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.

В настоящее время израильские военные продолжают обследование территории больницы «Аш-Шифа».

Ранее сообщалось, что после приказа израильской армии о принудительном выдворении всего медицинского персонала и пациентов из больницы «Аш-Шифа» удалось вывезти 31 недоношенного новорожденного, которые находились там в инкубаторах.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что планирует эвакуировать всех сотрудников и пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.