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Американское СМИ оценило работу российских систем РЭБ

NYT: российские средства РЭБ сбивают дроны ВСУ на пути к цели

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавляют украинские дроны до того, как те достигнут цели. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на инженеров немецкой компании Quantum Systems, которая поставляет беспилотники для украинской армии.

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», — рассказали инженеры.

В публикации отмечается, что российские комплексы РЭБ осложняют работу беспилотников, ракет с системой наведения GPS и любой радиосвязи.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району региона.

Представитель входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) рассказал на выставке Dubai Airshow 2023, что российский модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» может подавлять все типы беспилотных летательных аппаратов, в том числе применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) FPV-дроны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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