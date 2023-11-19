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В Минобороны заявили об отсутствии угрозы из-за прибытия финских военных на границу с РФ

МО РФ: прибытие финских военных на границу с Россией не угрожает стране

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Прибытие финских военных на границу с Российской Федерацией не представляют никакой угрозы для страны. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в штабе Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

«Мы наблюдаем прибытие небольших подразделений военных инженеров Финляндии на границу, какой либо угрозы они не представляют», — заявил источник.

По информации Минобороны, финским военным инженерам дали задание построить дополнительные инженерные заграждения на своей стороне государственной границы.

До этого начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен заявил, что финские военные прибыли на этот КПП на помощь возводящим барьер на границе с Россией пограничникам.

По его словам, такие меры позволят обеспечить безопасную работу пограничной станции.

В субботу, 18 ноября, ситуация на КПП «Вартиус» осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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