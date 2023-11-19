Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Отмечается, что поражение нанесено в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шевченко, Никольское, Константиновка, Старомайорское и Новодонецкое в Донецкой народной республике. При этом сообщается, что ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, две машины и артиллерийскую установку Krab.

Ранее сообщалось, что лейтенант танкового взвода Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе специальной военной операции (СВО), поразив опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обратив украинских военных в бегство. Он отметил, что военнослужащие группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Он указал, что во время одного из боев танкисты под командованием этого лейтенанта, несмотря на постоянный огонь артиллерии противника, сумели поразить опорный пункт ВСУ и уничтожить более десяти украинских бойцов. По словам начальника пресс-центра, оставшиеся силы противника обратились в бегство.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.