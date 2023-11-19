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В Британии заявили, что контрнаступление ВСУ выдохлось из-за «сезона грязи»

Times: контрнаступление украинской армии выдохлось из-за «сезона грязи»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти написал в своей статье для газеты Times, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), похоже, «выдохлось».

«На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось», — заявил он.

По словам политолога, «сезон грязи» не позволяет рассчитывать на дальнейшее серьезное продвижение ВСУ до весны.

Британский политолог также отметил, что украинская армия истощена и несет большие потери, невзирая на попытки минимизировать их.

В октябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Украина обречена на поражение, так как в стране не развивают собственный военно-промышленный комплекс.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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