ВС РФ отразили атаку штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении

Группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовиков из «Азова» (организация запрещена в России) южнее Кузьмина в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, российская авиация также поразила солдаты и технику 117-й бригады теробороны, 67-й мехбригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины у Ямполовки и севернее Григоровки в ДНР.

Отмечается, что потери среди украинских солдат составили до 30 человек. Также ВСУ лишились бронемашины и двух автомобилей.

До этого сообщалось, что российская армия впервые применила против украинских военных кассетные боеприпасы.

Ранее ВС РФ поразили до 30 артиллерийских расчетов, часть из которых находились в ведении «Азова».