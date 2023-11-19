Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ отразили атаку штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении

Минобороны: войска «Центр» отразили нападение «Азова» под Красным Лиманом

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовиков из «Азова» (организация запрещена в России) южнее Кузьмина в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, российская авиация также поразила солдаты и технику 117-й бригады теробороны, 67-й мехбригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины у Ямполовки и севернее Григоровки в ДНР.

Отмечается, что потери среди украинских солдат составили до 30 человек. Также ВСУ лишились бронемашины и двух автомобилей.

До этого сообщалось, что российская армия впервые применила против украинских военных кассетные боеприпасы.

Ранее ВС РФ поразили до 30 артиллерийских расчетов, часть из которых находились в ведении «Азова».

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий