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Израиль заявил об операции на военной базе ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что провела операцию на военной базе ХАМАС

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Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля провела операцию на военной базе ХАМАС. Об этом сообщает армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, на базе радикального исламистского движения были обнаружены склады с боеприпасами и ракетные установки.

«В ходе операции солдаты ЦАХАЛ обнаружили склады с боеприпасами и семь ракетных установок <...> В ходе операций солдаты обнаружили около 35 тоннельных шахт, большое количество оружия и ликвидировали террористов», — говорится в сообщении.

Также израильские военные провели операции в районах Шейх-Иджлин и Рималь.

До этого израильская армия обороны сообщила, что смогла перехватить «подозрительную воздушную цель», направленную из Ливана. Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля.

В ходе совместной ночной операции армии Израиля и ISA самолет ЦАХАЛ нанес удар по укрытию, используемому террористами.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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