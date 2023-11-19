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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом

Власти Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

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Gleb Garanich/Reuters

Объект инфраструктуры в Киевской области получил повреждения после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

«В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Согласно информации главы региона, жертв и раненых нет, возгорание потушено.

«В Киевской области активно работала ПВО», — уточнил Кравченко.

По его словам, атаки беспилотных летательных аппаратов беспокоят Киев и Киевскую область вторую ночь подряд. Воздушная тревога минувшей ночью в регионе длилась около пяти часов, подытожил глава региональной администрации.

Накануне ночью украинское министерство цифровой трансформации сообщало, что зона воздушной тревоги на Украине распространилась на Киевскую область.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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