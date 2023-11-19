ЦАХАЛ ночью нанес удары по ряду целей ХАМАС в секторе Газе

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 19 ноября атаковали «множество террористических объектов» палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram.

«Боевые действия ЦАХАЛ в Газе продолжают вестись с воздуха, моря и суши, силы армии уничтожили ряд террористических объектов», — указывается в публикации.

Уточняется, что удары наносились в районах Джебалия, Бейт-Лахия и Аз-Зейтун.

Согласно информации пресс-службы, ракетные корабли и боевые крейсеры израильской армии, используя тысячи боеприпасов, атаковали цели ХАМАС в море, вдоль всего палестинского анклава.

«Танковые и воздушные силы атаковали цели с воздуха», — отмечается в сводке.

Перед этим ЦАХАЛ приступил к масштабным штурмам городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения Армии обороны Израиля атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Ранее Армия Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа.