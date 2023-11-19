«Врачи без границ» сообщили о гибели своего сотрудника при обстреле в Газе

Группу «Врачей без границ» атаковали в окрестностях госпиталя «Аш-Шифа», есть погибший. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении отмечается, что группа из 137 человек, включая сотрудников «Врачей без границ» и их родственников двигалась на юг Сектора Газа к зоне эвакуации. Однако, когда достигла пропускного пункта у реки Бесор, прозвучали выстрелы, и группа приняла решение вернуться обратно.

«На обратном пути группа подверглась нападению <...> недалеко от офиса организации «Врачи без границ». Две машины организации были преднамеренно атакованы», — сообщили в организации.

В результате нападения, один сотрудник «Врачей без границ» был ранен, еще один — убит.

До этого специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам оценочной миссии в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сделали вывод, что медучреждение больше не может функционировать.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы.