Байден рассказал о плюсах войны Израиля и Палестины для мира

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира». Об этом он написал в статье для газеты The Washington Post.

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — пишет Байден.

Президент США считает, что по итогу конфликтов в мире появится «больше надежды, больше свободы» и меньше «ярости и обид». Байден утверждает, что мир находится в переломной точке, и США не должны терять решимости в достижении своих целей и обеспечении собственной безопасности.

До этого президент США Джо Байден объяснил отказ от мирных инициатив по сектору Газа.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.