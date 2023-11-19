Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден рассказал о плюсах войны Израиля и Палестины для мира

Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира»

close
100%
Anas al-Shareef/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира». Об этом он написал в статье для газеты The Washington Post.

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — пишет Байден.

Президент США считает, что по итогу конфликтов в мире появится «больше надежды, больше свободы» и меньше «ярости и обид». Байден утверждает, что мир находится в переломной точке, и США не должны терять решимости в достижении своих целей и обеспечении собственной безопасности.

До этого президент США Джо Байден объяснил отказ от мирных инициатив по сектору Газа.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий