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Летчик ВСУ начал консультироваться с ФСБ России

Летчик ВСУ, прилетевший на российскую сторону, начал консультироваться с ФСБ РФ

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Министерство обороны РФ

Летчик вертолета Ка-52 Вооруженных сил РФ Алексей Воевода заявил, что действующий пилот ВСУ, перелетевший на российскую сторону, начал общаться с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС.

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — сообщил Воевода.

Российский летчик отметил, что пока не может раскрыть подробностей операции.

Ранее сообщалось, что летчик ВСУ смог сбежать в Россию, предположительно, на угнанном Су-27. При этом бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик тайно сотрудничал с ВС РФ с февраля 2022 года.

Утром 18 ноября пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» сообщил, что действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию.

До этого украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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