Российский фрегат «Адмирал Григорович» посетил порт Алжира

Министерство обороны России сообщило, что российский фрегат «Адмирал Григорович совершил деловой заход в порт Алжира с 12 по 14 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В период пребывания в Алжире с 12 по 14 ноября корабль пополнил запасы до установленных норм, а для экипажа был организован отдых», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что командование судна участвовало в протокольных встречах с представителями Военно-морского флота Алжира.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» вернулся к исполнению задач в Средиземном море после планового ремонта на доке в Балтийском море.

«Адмирал Григорович» стал первым фрегатом проекта 11356, построенном на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота.

До этого МО анонсировало учения фрегата с гиперзвуковыми ракетами в Атлантике. В ведомстве рассказали, что фрегат вышел на учения в сопровождении среднего морского танкера снабжения «Вязьма», на котором расположены запасы топлива, воды и провизии.

Корабль вышел на дежурство в Средиземном море 4 января 2023 года и по пересечении Атлантического океана прибудет в Североморск на базу Северного флота.

Ранее генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом «Адмирал Григорович».