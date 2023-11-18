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В Кремле заявили, что Путин узнал о возможных диверсиях со стороны Запада

Песков: Путин обладает информацией о возможных диверсиях со стороны Запада

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Павел Бедняков/РИА Новости

У президента России Владимира Путина есть данные о возможных диверсиях со стороны Запада. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так он прокомментировал слова российского лидера, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности ограничений в отношении России.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией», — пояснил он.

До этого Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России, и РФ извлекает выгоду из ограничений.

По словам представителя Кремля, западные страны не гнушаются ничем, поэтому России нужно сохранять сообразность в отношении санкций.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

Ранее политолог заявила об устранении неравенства в доступе к культурным ценностям России.

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