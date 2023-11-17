В Черном море уничтожена группа катеров и десант, направлявшиеся к Крыму

Авиация Черноморского флота РФ 17 ноября уничтожила восемь катеров и группу десантников в ходе воздушного патрулирования. Об этом сообщает Минобороны России.

«В юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ», — сообщили в ведомстве.

До этого в Черном море состоялся бой российского флота и диверсантов ВСУ.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

21 сентября ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.