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Беспилотник атаковал военную базу США в Ираке

Sky News: в Ираке БПЛА атаковал военную авиабазу США

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Ahn Young-joon/AP

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал военную базу на севере Ирака, где дислоцированы американские и международные военные. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Удар пришелся по авиабазе Аль-Харир. Пока данных об ущербе и пострадавших официально не передавали. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна организация.

За два дня до этого шиитские формирования Ирака обстреляли базу США на западе страны. Отмечается, что удар был нанесен в ответ на действия Израиля в секторе Газа. До этого базы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии неоднократно подвергались вооруженным нападениям.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке подвергались обстрелам 55 раз, в результате которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Ранее американские чиновники призвали Вашингтон усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии.

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