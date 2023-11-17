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Пленный рассказал, как наемников ВСУ прячут от российских ударов

Пленный Чубетидзе: солдат «Иностранного легиона» скрывают на съемных квартирах

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Иностранных наемников ВСУ размещают в Славянске на съемных квартирах, опасаясь российских ракетных ударов. Об этом сообщил РИА Новости пленный сержант «второго интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе.

Он пояснил, что служил на должности стрелка-­снайпера. Сержант попал в плен с другим грузинским наемником под Кременной. Их снайперская пара пошла не тем путем и вместо нужной точки для стрельбы оказалась на позиции российской группировки «Отважные».

Чубетидзе рассказал, что в «легионе» есть две роты: «Альфа» и «Чарли». В первую включены выходцы из ближнего зарубежья. В составе второй — иностранцы, которым требуется переводчик, из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран.

«В Славянске мы снимали квартиру», — уточнил военнослужащий.

По словам пленного, это может быть связано с боязнью ударов по помещению с наемниками со стороны Вооруженных сил РФ.

Накануне стало известно, что украинский морпех сдался в плен ВС РФ через Telegram-бот.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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