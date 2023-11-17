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В Турции заявили о готовности применить С-400 при необходимости

Турция готова при необходимости применить купленные у России С-400

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция готова использовать приобретенные у России ЗРС С-400 в случае необходимости. Он отметил, что после покупки этих комплексов они не будут просто простаивать, а будут задействованы при необходимости, эти высказывания были процитированы телеканалом CNN Turk.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 за $2,5 миллиарда. В октябре 2019 года было объявлено о выполнении контракта на поставку этих комплексов.
В то время у Турции не было аналогичных систем ПВО с такими возможностями, как у С-400. В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку второго полка С-400 Турции был подписан и предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы.

С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

«Триумф» — это наименование экспортной версии.

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