Российскую бронетехнику оснащают антидроновыми системами

Генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых заявил, что специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) ведут работы по оснащению бронетехники антидроновыми системами радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, параллельно с этим ведутся работы, которые связаны с применением систем анти-БПЛА на колесном шасси, в том числе с бронированным исполнением.

До этого специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика, который предназначен для ликвидации украинских беспилотников и низколетящей пилотируемой техники.

31 июля в зоне специальной военной операции был испытан новый комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир». Он использовался для защиты от вражеских беспилотников российских военных, возводивших инженерные сооружения.

До этого генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев заявлял, что новый комплекс борьбы с мини-дронами, способный и обнаруживать, и подавлять беспилотники, создается холдингом «Росэлектроника».

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.