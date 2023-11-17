Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую бронетехнику оснащают антидроновыми системами

«Росэлектроника» работает над оснащением бронетехники системами защиты от БПЛА

close
100%
«Росэлектроника»

Генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых заявил, что специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) ведут работы по оснащению бронетехники антидроновыми системами радиоэлектронного подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, параллельно с этим ведутся работы, которые связаны с применением систем анти-БПЛА на колесном шасси, в том числе с бронированным исполнением.

До этого специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика, который предназначен для ликвидации украинских беспилотников и низколетящей пилотируемой техники.

31 июля в зоне специальной военной операции был испытан новый комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами различных типов «Сапфир». Он использовался для защиты от вражеских беспилотников российских военных, возводивших инженерные сооружения.

До этого генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев заявлял, что новый комплекс борьбы с мини-дронами, способный и обнаруживать, и подавлять беспилотники, создается холдингом «Росэлектроника».

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий