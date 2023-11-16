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Самолеты ВКС РФ выполнили полеты над тремя морями

МО: Ту-160 и Ту-22M3 ВКС РФ пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты над акваториями трех морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолеты <…> выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами <…> Баренцева, Норвежского и Черного морей», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что самый продолжительный полет превысил 13 часов. Самолетам дальней авиации было обеспечено истребительное сопровождение.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, слова которого приводит пресс-служба ведомства,
полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он напомнил, что подобные полеты российские летчики совершают регулярно.

В середине октября ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем. Их сопровождали Су-35С. Отмечается, что полет длился около семи часов.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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