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Стали известны суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили 175 человек

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Алексей Майшев/РИА Новости

Возвратные и безвозвратные потери ВСУ за сутки боев на Краснолиманском направлении составили 175 человек. Об этом сообщает министерство обороны РФ в очередной сводке.

Сообщается, что ВСУ также потеряли два пикапа и две артиллерийские системы М777 производства США.

До этого Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении за сутки.

Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

10 ноября МО заявило, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов БПЛА и ракетами по позициям ВСУ за неделю.

Целью ударов были названы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базы горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты размещения подразделений ВСУ. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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