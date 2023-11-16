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Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области

МО РФ: ВС России поразили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области

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РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также были нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 132-х районах Запорожской области.

Минобороны в сводке за 16 ноября также сообщало, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников.

Согласно сообщению, беспилотники были поражены в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

В оборонном ведомстве уточнили, что с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета и 8,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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