ХАМАС уничтожил в Газе более 200 единиц израильской военной техники

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» уничтожило с начала наземной операции Израиля в секторе Газа более 200 единиц военной техники. Об этом сказал в интервью РИА Новости представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани.

«Сегодня речь идет о более чем 200 единицах военной техники, танках и бульдозерах, которые были уничтожены...» — сказал аль-Килани.

По его словам, запуски ракет по поселениям Израиля продолжаются. Также аль-Килани отметил, что Израиль с начала операции не смог достичь какой-либо военной цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.