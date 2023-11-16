Армия Израиля взяла под контроль гавань в секторе Газа

Бойцы Армии обороны Израиля (ХАМАС) взяла под оперативный контроль гавань в секторе Газа, используемая радикальным палестинским движением ХАМАС в террористических целях. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ходе операции, в которой также участвовали военнослужащие Инженерного корпуса и Военно-воздушных сил, было разрушено 10 шахт туннелей и четыре сооружения, используемых ХАМАС для атак. Израильские военные нейтрализовали 10 боевиков.

В ЦАХАЛ утверждают, что ХАМАС использовал гавань в качестве тренировочной базы для своих военно-морских силы с целью планирования и осуществления террористических атак, при этом прибегая к гражданским судам и кораблям гавани Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.