ЦАХАЛ ударил по дому главы политбюро ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что все случилось в ночь на 16 ноября. Там утверждают, что резиденцию Хании использовали боевики ХАМАС и часто старшие лидеры группировки встречались именно там.

До этого представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Армия обороны Израиля поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы».