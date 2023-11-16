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На Украине рассказали, как могут нейтрализовать влияние Залужного

«Страна.ua»: влияние Залужного власти могут нейтрализовать уголовными делами

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Gleb Garanich/Reuters

Различные политические силы Украины борются за поддержку Валерия Залужного, а сами украинские власти могут ответить уголовными делами, чтобы нейтрализовать влияние главнокомандующего украинской армии. Об этом пишет украинской издание «Страна.ua».

«Его или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. Политическое поле вокруг Залужного «минируют» гораздо серьезнее. Появление уголовных дел, которые будут нацелены конкретно на него, вполне возможно», — приводит издание слова директора Украинского института анализа и менеджмента политики Олега Бортника.

Источник издания в политических кругах также указал, что президент Украины Владимир Зеленский все же тайно готовится к выборам и думает, как не подпустить к ним Залужного. По мнению политолога Константина Бондаренко, команда Зеленского стремится к «монополии на политику» на Украине.

«Зеленский еще имеет время попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного», — подытожили журналисты.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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