США и ЕС намерены бороться с перенаправлением предназначенного для Украины оружия

Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились активизировать усилия по борьбе с перенаправлением вооружений, поставляемых на Украину. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи министров юстиции и внутренних дел ЕС и США 14 ноября, опубликованном на сайте американского правительства.

В нем говорится, что США «подчеркнули свою приверженность устранению угроз безопасности, возникших в результате» военной операции РФ, «в частности работе с Украиной над активизацией усилий по предотвращению, обнаружению и борьбе с перенаправлением и незаконным оборотом огнестрельного оружия, другого стрелкового оружия и легких вооружений».

Кроме того, они намерены работать на вопросом «торговли людьми, а также сотрудничества правоохранительных органов по обмену информацией и совместным оперативным действиям».

Встреча состоялась в Вашингтоне. США представляли генеральный прокурор США Меррик Гарланд и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. ЕС представляли комиссар юстиции и потребителей Дидье Рейндерс и министр юстиции Испании Пилар Ллоп. Новое председательство в Совете ЕС представляли министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигчелт и министр внутренних дел Аннелис Верлинден.

До этого помощник генерального секретаря НАТО Дэвид Ван Вил заявил, что помогать Украине становится все сложнее, однако альянс не намерен это прекращать.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.