Генерал-майор в отставке из Польши Богуслав Пацек заявил, что в ряжах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация для ВСУ тяжелая из-за большого количества потерь. Также ощущается нехватка обученных солдат и боеприпасов.

«Украинцы не называют количество потерь, но согласно моим источникам, их очень много. ... Украина находится в очень тяжелой ситуации», — поделился военный.

Он добавил, что у ВСУ «опускаются руки» из-за отсутствия в армии обученных должным образом солдат. Также сейчас внимание стран Запада обращено на Ближний Восток.

До этого пленный боец интернационального легиона ВСУ, грузинский наемник-снайпер Георгий Чубетидзе рассказывал, что Киев вербует заключенных для службы в рядах Вооруженных сил Украины.

По его словам, контрразведка Украины ищет в тюрьмах иностранцев, у которых в стране есть семьи.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.