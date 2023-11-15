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Губернатор Смоленской области подтвердил ликвидацию беспилотника

Губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ сбили беспилотник в Смоленской области

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Shutterstock

В Смоленской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Василий Анохин.

15 ноября стало известно, что беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Котовске в Тамбовской области.

Накануне стало известно, что четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

До этого система ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от одного из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе — завода им. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. В Севастополе объявляли воздушную тревогу. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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