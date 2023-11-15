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Средства ПВО сбили беспилотник в Смоленской области

Минобороны России: средства ПВО уничтожили украинский дрон в Смоленской области

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Смоленской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытка украинской стороны совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена 15 ноября около 07:30 мск.

Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Котовске в Тамбовской области. Об этом сообщил

15 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Котовске в Тамбовской области.

Накануне стало известно, что четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

До этого система ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки. Силы ПВО сбили ракеты недалеко от одного из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе — завода им. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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