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В ДНР заявили об атаке ВСУ гражданских объектов на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ атакуют дронами гражданские объекты на Краснолиманском направлении

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за последнее время участились случаи использования ВСУ ударных беспилотных летательных аппаратов для разрушения гражданской инфраструктуры и поражения критически важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых населенных пунктов.

Марочко уточнил, что такие случаи были в населенных пунктах Кременная, Пролетарск, и Новодружеск и Лисичанск.

Эксперт добавил, что целями для ударов ВСУ становятся жилые дома, линии электропередачи и электроподстанции, газопроводы и газораспределительные станции.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ ранее сообщило, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Накануне Минобороны РФ информировало, что в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли САУ М119 «Paladin», БМП M2 Bradley, а также несколько сотен солдат.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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