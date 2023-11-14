Минобороны РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ у Антоновки

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт украинской армии возле поселка городского типа Антоновка. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке.

Командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ был поражен оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, заявили в ведомстве.

Кроме того, поражены живая сила и военная техника украинской армии в 82 районах, добавили там.

Накануне российское Минобороны сообщало, что войска РФ поразили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ под Старицей в Харьковской области. За сутки российские военные также отразили две атаки штурмовых групп ВСУ под Загоруйковкой. По данным министерства, в ходе боев потери ВСУ составили 40 человек.

До этого сообщалось, что российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.