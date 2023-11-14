Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские войска в районе села Пятихатки в Запорожской области продвинулись за сутки на расстояние 500-600 метров.

«Уточнение по Пятихаткам, по васильевскому направлению: наши ребята продвинулись на 500-600 метров за сутки», — утверждает Рогов.

13 ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска перехватывают инициативу в боевых действиях в районе Авдеевки.

В начале ноября обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в своей статье заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный задействовал последние резервы, так как российская армия перешла к «активной обороне». У ВСУ недостаточно самолетов, поэтому они не могут противостоять российской авиации. Киев попросил Вашингтон увеличить размер военной поддержки на фоне истощения резервов.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».