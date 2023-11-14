В НАТО признали, что помогать Украине становится все сложнее

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил в интервью японской газете Asahi, что помогать Украине становится все сложнее, однако альянс не намерен это прекращать.

«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности…» — высказал свое мнение ван Вил.

По его словам, чем дольше длится украинский конфликт, тем сложнее оказывать Киеву помощь, но для украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для стран НАТО, помогающих только оружием и деньгами, поэтому необходимо продолжать оказывать помощь Украине.

Также Ван Вил сообщил, что сейчас сложно определить конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Кроме того, альянс стремится избежать эскалации конфликта до своей конфронтации с Россией.

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, заявлял, что помощь США Украине, вероятно, уменьшится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».