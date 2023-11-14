В США заявили, что КНР не поставляет России оружие для СВО

Согласно информации, которой владеет администрация президента Соединенных Штатов, Китай не поставляет России вооружение, которое может быть использовано в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил Джейк Салливан, помощник национальной безопасности американского лидера, на ежедневном брифинге, сообщает ТАСС.

«Наши последние данные указывают на то, что Китай не осуществляет поставки вооружения России для использования в украинской войне», — отметил представитель США.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений. Он также указал, что в связи с дефицитом в ВСУ профессиональных инструкторов подготовка солдата часто длится две-три недели вместо трех-четырех месяцев. Парламентарий объяснил такое положение дел наличием «дыры на фронте», которую необходимо «закрыть».

В статье для китайского портала Sohu военный писатель Чэнь Си заявил, что худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского, который не хочет лишиться внимания и финансирования со стороны западных стран, начали сбываться из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.